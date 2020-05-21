Легенда іспанського футболу несподівано оголосив про завершення кар'єри

Легендарний нападник "Атлетіка" Більбао Аріц Адуріс несподівано завершив кар'єру футболіста. 39-річний форвард є найкращим бомбардиром клубу з Більбао у XXI столітті.

"Атлетік" 20 травня офіційно повідомив про те, що Аріц Адуріс вирішив завершити кар'єру футболіста.

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Нападник також звернувся до вболівальників у твіттері. Він повідомив про проблеми зі здоров'ям.

"Час прийшов. Я не раз говорив, що футбол піде з тебе до того, як ти підеш з нього. Вчора лікарі сказали мені звернутися до хірурга, і що раніше, то краще, тому що мені необхідно ендопротезування кульшового суглоба. Щоб моє повсякденне життя могло залишатися таким, як і раніше", – написав гравець.

Аріц Адуріс заявив, що пандемія COVID завдала непоправної шкоди всім. "Ми разом повинні продовжувати боротися", – сказав футболіст.

На жаль, тіло сказало мені: "Досить". Я вже не можу бути корисним партнерам так, як мені б хотілося, і не можу допомагати їм так, як вони того заслуговують. Це життя професійного спортсмена. Все дуже просто,

– написав футболіст.

Що відомо про Адуріса

Форвард провів за "Атлетік" 407 матчів і забив 172 голи. Всього ж в списку бомбардирів "Атлетіка" Адуріс займає шосте місце.

У 2015 році Адуріс у складі "Атлетіка" виграв Суперкубок Іспанії, перемігши за сумою двох матчів "Барселону". Чотири з п'яти голів "Атлетіка" тоді забив Адуріс.

Також нападник грав за "Аурреру", "Бургос", "Вальядолід", "Мальорку" і "Валенсію".

За збірну Іспанії форвард провів 12 ігор і забив два м'ячі.

Двічі він ставав найкращим бомбардиром сезону в Лізі Європи і двічі брав трофей Сари як найкращий бомбардир сезону Ла Ліги серед іспанців.

Адуріс хотів завершити кар'єру після фіналу Кубка Іспанії, в якому "Атлетік" зустрінеться з "Реал Сосьєдадом", але цьому завадило перенесення гри через припинення сезону.

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