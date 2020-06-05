У 1997 році збірна Хорватії не пустила Україну на чемпіон світу 1998 року. "Картаті" перемогли українську команду у стикових матчах із загальним рахунком 3:1. Легенда збірної України Олександр Шовковський розповів про те протистояння.

Перша гра відбулася на полі Хорватії і завершилася переконливою перемогою господарів з рахунком 2:0. У повторній грі у Києві команди зіграли внічию 1:1. Про це повідомляє 24 канал.

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Історія Шовковського

Ексворотар збірної України Олександр Шовковський в інтерв'ю Zbirna.com розповів про матчі плей-офф кваліфікації ЧС-1998 року проти Хорватії.

Шовковський згадав про суперечливе суддівство у двох матчах. В одному поєдинку у ворота Хорватії не поставили пенальті, а в іншому – не зарахували гол.

"Я не вірю, що проти нас була тоді якась змова, але симпатії арбітрів в обох матчах з хорватами виявилися на стороні суперника. Хоча симпатії – це м'яко сказано. У Загребі суддя не призначив очевидний пенальті за фол проти Сергія Реброва, а в Києві взагалі скасував найчистіший гол Віталія Косовського", – розповів Шовковський.

Та пам'ятним матч у Хорватії для Шовковського став завдяки легенді збірної Хорватії Давору Шукеру. Хорват вибив Олександру зуби.

Матч на виїзді запам'ятався ще тим, що закінчив я його без двох зубів. Мені їх вибив Давор Шукер. Нападник малював пенальті і зачепив мою щелепу. Один зуб я відразу показав рефері, а другий був зламаний. Потім, після приїзду до Києва, вирушив у клініку на реставрацію,

– згадав Шовковський.

Як стверджує Шовковський, попри поразку в першому матчі, команда рішуче налаштовувалися на домашню гру.

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"Восени 1997-го футболісти "Динамо" були на ходу, в той час ми якраз громили "Барселону". На другий матч готувався і Андрій Шевченко, який зустріч в Загребі пропускав через дискваліфікацію.

Загалом, на переповненому "Олімпійському" в стартові хвилини ми просто зім'яли суперника – це був феєричний футбол. Якби суддя зарахував той гол, рахунок став би 2:0. Але замість цього ми отримали рикошет у свої ворота – тоді нам часто залітали такі курйозні м'ячі", – зазначив Шовковський.

Хорватія ледь не виграла чемпіонат світу

Хорватія, яка завдяки удачі потрапила на чемпіонат світу 1998 року, ледь його не виграла.

"Картаті" дійшли до півфіналу, в якому поступилися майбутнім чемпіонам світу французам з рахунком 2:1.

У матчі за третє місце легендарна збірна Хорватії перемогла потужну команду Нідерландів.

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Збірну України згодом порівнювали з Хорватією, мовляв "синьо-жовті" також мали б шанси на Мундіалі.

"Нас потім міряли і оцінювали по їх бронзових медалях на чемпіонаті світу, але я ніколи не любив умовного способу. Хоча того форуму ми, звичайно ж, заслуговували, і він був дуже близько", – резюмував Шовковський.

Дежавю у 2017 році

У рамках відбору на чемпіонат світу 2018 року Хорватія та Україна опинилися в одній відбірковій групі.

Українській збірній потрібно було перемогти Хорватію, щоб розраховувати на участь у стикових матчах.

Перед грою у Хорватії змінився тренер, тому шанси підопічних Андрія Шевченка були високі.

Однак хорвати на класі перемогли "синьо-жовтих" і поїхали на чемпіонат світу.

На черговому Мундіалі Хорватія перевершила досягнення 1998 року. "Картаті" вийшли до фіналу, в якому були биті Францією.