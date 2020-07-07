Багаторічний гравець луганської "Зорі" Желько Любенович залишає клуб. Серб, який останній час працював тренером у "Зорі", йде з клубу після восьмирічної співпраці.

Про те, що Любенович покидає "Зорю", луганський клуб повідомив 7-го липня.

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Пресслужба "Зорі" інформує, що контракт з 38-річним сербом розірваний за обопільною згодою.

Любенович працював заступником головного тренера команди "Зорі" U-19.

Причина відставки

Любенович розповів, що покидає "Зорю" через невдалий трансфер.

"Я йду з "Зорі", тому що зробив велику помилку, запросивши в команду одного футболіста, і ніяк не можу пробачити себе за цю помилку. За промахи повинен хтось нести відповідальність. Я хочу вибачитися перед уболівальниками і керівництвом клубу за мої помилкові рішення. Тому я йду", – сказав Желько.

За словами Любеновича, у його планах потрапити до групи на про-ліцензію і шукати роботу в іншій команді.

Кар'єра Любеновича

Серб завершив кар'єру гравця влітку 2018 року, відігравши в луганському клубі до того шість років.

Желько провів у футболці "Зорі" 164 матчів, забив 27 голів та віддав 21 результативну передачу.

Також він грав за українські клуби "Таврія", "Олександрія" та "Кривбас".

З "Таврією" Любенович у 2010 році виграв Кубок України. У таборі "Зорі" в сезоні 2016/2017 завоював бронзові нагороди УПЛ.