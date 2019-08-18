Легенда "Челсі" та "Арсеналу" несподівано оголосив про завершення кар'єри

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Ешлі Коул
Ешлі Коул / Фото з відкритих джерел

Відомий англійський футболіст Ешлі Коул несподівано вирішив завершити кар'єру гравця. Легенда лондонського "Челсі" та "Арсеналу" планує зосередитися на тренерській діяльності.

Про завершення кар'єри футболіста Ешлі Коул повідомив у прямому ефірі на британському телебаченні перед матчем "Челсі" – "Лестер".

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Після довгих роздумів прийшов час завершити кар'єру. З нетерпінням чекаю наступної глави, яка, сподіваюся, буде пов'язана з тренерською діяльністю. Зараз я проходжу курс і хочу стати чудовим тренером,
– сказав 38-річний англієць.

В Англії Ешлі Коул виступав тільки за клуби з Лондона: "Арсенал", "Челсі" та "Крістал Пелас". За кордоном Ешлі захищав кольори італійської "Роми" та американського "Лос-Анджелес Гелексі".

У колекції оборонця безліч командних та особистих нагород. З "Челсі" та "Арсеналом" Ешлі тричі виграв чемпіонат Англії. Сім разів Коул вигравав Кубок Англії та тричі Суперкубок.

З "Челсі" у 2012 році футболіст виграв Лігу чемпіонів. Через рік Коул та "сині" виграли Лігу Європи.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Челсі Арсенал
Джерело: Daily Mail
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