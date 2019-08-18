Легенда "Челсі" та "Арсеналу" несподівано оголосив про завершення кар'єри

Відомий англійський футболіст Ешлі Коул несподівано вирішив завершити кар'єру гравця. Легенда лондонського "Челсі" та "Арсеналу" планує зосередитися на тренерській діяльності.

Про завершення кар'єри футболіста Ешлі Коул повідомив у прямому ефірі на британському телебаченні перед матчем "Челсі" – "Лестер".

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Після довгих роздумів прийшов час завершити кар'єру. З нетерпінням чекаю наступної глави, яка, сподіваюся, буде пов'язана з тренерською діяльністю. Зараз я проходжу курс і хочу стати чудовим тренером,

– сказав 38-річний англієць.

В Англії Ешлі Коул виступав тільки за клуби з Лондона: "Арсенал", "Челсі" та "Крістал Пелас". За кордоном Ешлі захищав кольори італійської "Роми" та американського "Лос-Анджелес Гелексі".

У колекції оборонця безліч командних та особистих нагород. З "Челсі" та "Арсеналом" Ешлі тричі виграв чемпіонат Англії. Сім разів Коул вигравав Кубок Англії та тричі Суперкубок.

З "Челсі" у 2012 році футболіст виграв Лігу чемпіонів. Через рік Коул та "сині" виграли Лігу Європи.