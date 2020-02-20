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Легенда "Динамо" буде судитися через платіжку за газ, якого у нього немає вже чотири роки

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Олександр Шовковський / Фото з відкритих джерел

Ексголкіпер "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський, який нині працює асистентом Андрія Шевченка в національній команді, збирається судитися з компанією "Київгаз".

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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У "Київгазі" надіслали Шовковському рахунок за газ у розмірі 706 грн 71 копійок. При цьому за словами самого "боржника", йому відімкнули газопостачання ще в 2016 році, з того часу він користується електричною плитою.

А ось і сама платіжка за газ:


Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

У разі програшу в суді Олександр Шовковський міг би продати собаку елітної породи, як то радив нардеп з партії "Слуга Народу" Євгеній Брагар, але, нажаль, у футболіста замість собаки є папуга та кіт.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Динамо Газ Новини Спорту Новини Києва Спорт Футбол
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