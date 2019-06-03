Легенда "Динамо" гостро висловився про натуралізацію: Взагалі перестану дивитися збірну України

Легендарний півзахисник "Динамо" і збірної України Олег Гусєв виступає проти натуралізації. Гусєв не хоче, щоб за національну команду України виступали представники інших країн.

Легендарний футболіст хоче бачити в головній команді країни лише українців.

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Краще ми будемо через раз потрапляти на чемпіонат світу, але зі своїми, ніж раз в 10 років, але з 4-ма бразильцями у складі. Кажу як уболівальник. Що б я сказав як тренер збірної? Не знаю, є нюанси.

Зараз я проти. Натуралізуйте ще Ісмаїлі, Алана Патріка, і я взагалі перестану дивитися збірну України. Навіщо мені вболівати за збірну Бразилії?,

– сказав Гусєв у програмі Вацко Light.

Наразі у складі збірної України виступають два натуралізовані бразильці – Марлос та Жуніор Мораес. Обидва футболісти належать донецькому "Шахтарю". Щодо натуралізації Жуніора Мораеса нещодавно розгорівся скандал.

У ЗМІ з'явилася інформація, що бразилець Ісмаїлі також може отримати українське громадянство. Крім нього, на український паспорт претендує Густаво Бланко-Лещук.