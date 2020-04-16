Легенда "Ліверпуля" насмішив мережу своєю лисиною: кумедне відео
Колишній воротар англійського "Ліверпуля" Пепе Рейна не гає час на карантині. Іспанський голкіпер перетворюється в активного користувача інстаграму, де веселить своїх читачів.
37-річний воротар відомий своєю зачіскою. Практично все життя Рейна виходив на футбольне поле лисим. Лисина Рейни допомогла і в інстаграмі.
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Футболіст англійської "Астон Вілли" записав кумедне відео під популярну пісню рок-гурту Queen – I want to break free.
Кумедне відео з Рейною
Що відомо про Рейну?
Іспанський воротар, який виступав за ряд грандів Європи. Зокрема, "Барселону", "Ліверпуль", "Наполі", "Баварію" та "Мілан".
Найбільшу славу Рейна здобув саме в "Ліверпулі", з яким вигравав Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, Суперкубок Англії та Кубок футбольної ліги.
Іспанець тричі вигравав "Золоту рукавичку" англійської Прем'єр-ліги.
"Рейна" вигравав чемпіонат Німеччини (2015), двічі ставав чемпіоном Європи (2008, 2012) та одного разу чемпіоном світу (2010).
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