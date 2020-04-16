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Легенда "Ліверпуля" насмішив мережу своєю лисиною: кумедне відео

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Пепе Рейна / instagram.com/preinaofficial

Колишній воротар англійського "Ліверпуля" Пепе Рейна не гає час на карантині. Іспанський голкіпер перетворюється в активного користувача інстаграму, де веселить своїх читачів.

37-річний воротар відомий своєю зачіскою. Практично все життя Рейна виходив на футбольне поле лисим. Лисина Рейни допомогла і в інстаграмі.

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Футболіст англійської "Астон Вілли" записав кумедне відео під популярну пісню рок-гурту  Queen – I want to break free.

Кумедне відео з Рейною

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Seguimos en casa, pero siempre con una sonrisa #QuédateEnCasa #StayAtHome #WhereIsTheEgg

Допис, поширений Pepe Reina (@preinaofficial)

Що відомо про Рейну?

Іспанський воротар, який виступав за ряд грандів Європи. Зокрема, "Барселону", "Ліверпуль", "Наполі", "Баварію" та "Мілан".

Найбільшу славу Рейна здобув саме в "Ліверпулі", з яким вигравав Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, Суперкубок Англії та Кубок футбольної ліги.

Іспанець тричі вигравав "Золоту рукавичку" англійської Прем'єр-ліги.

"Рейна" вигравав чемпіонат Німеччини (2015), двічі ставав чемпіоном Європи (2008, 2012) та одного разу чемпіоном світу (2010).

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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