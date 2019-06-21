Легенда "Ліверпуля" й "Атлетіко" Торрес оголосив про завершення кар'єри: відео

Легендарний нападник англійського "Ліверпуля", мадридського "Атлетіко" й збірної Іспанії Фернандо Торрес повідомив про завершення професійної кар'єри. Торрес провів 18 років у дорослому футболі.

Торрес пообіцяв, що в неділю, 23 червня, відбудеться прес-конференція, на якій він розповість всі деталі.

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I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres (@Torres) 21 июня 2019 г.

За свою кар'єру Торрес виступав за "Атлетіко", "Ліверпуль", "Челсі" і "Мілан". У 2018 році Торрес перебрався в японський "Саган Тосу". Найбільш знаковим періодом у кар'єрі Ель Ніньйо був виступ за "Ліверпуль". Однак із "мерсисайдцями" йому не вдалося виграти жодного трофею.

З "Челсі" іспанець виграв Лігу чемпіонів та Лігу Європи, а також володар Кубка Англії. З "Атлетіко" також вигравав Лігу Європи. Зі збірною Іспанії Торрес вигравав чемпіонат Європи (2008, 2012) і чемпіонат світу.

Саме його гол у фіналі Євро-2008 став вирішальним і приніс іспанцям історичну перемогу над німцями.