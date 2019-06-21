Легенда "Ліверпуля" й "Атлетіко" Торрес оголосив про завершення кар'єри: відео
Легендарний нападник англійського "Ліверпуля", мадридського "Атлетіко" й збірної Іспанії Фернандо Торрес повідомив про завершення професійної кар'єри. Торрес провів 18 років у дорослому футболі.
Торрес пообіцяв, що в неділю, 23 червня, відбудеться прес-конференція, на якій він розповість всі деталі.
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За свою кар'єру Торрес виступав за "Атлетіко", "Ліверпуль", "Челсі" і "Мілан". У 2018 році Торрес перебрався в японський "Саган Тосу". Найбільш знаковим періодом у кар'єрі Ель Ніньйо був виступ за "Ліверпуль". Однак із "мерсисайдцями" йому не вдалося виграти жодного трофею.
З "Челсі" іспанець виграв Лігу чемпіонів та Лігу Європи, а також володар Кубка Англії. З "Атлетіко" також вигравав Лігу Європи. Зі збірною Іспанії Торрес вигравав чемпіонат Європи (2008, 2012) і чемпіонат світу.
Саме його гол у фіналі Євро-2008 став вирішальним і приніс іспанцям історичну перемогу над німцями.