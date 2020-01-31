Легенда "Манчестер Юнайтед" знявся у кліпі Галлахера, який є зірковим фаном "Манчестер Сіті"

31 січня вийшов новий кліп британського музиканта Ліама Галлахера "Once". У ньому знявся легендарний футболіст "Манчестер Юнайтед" Ерік Кантона.

Знаменитий французький футболіст з'явився в образі короля, а сам Галлахер перевтілився у дворецького та водія.

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Сюжет кліпу

Сюжет кліпу досить простий. Головний герой Кантона сумує у своєму маєтку за колишніми часами. Раніше, на думку головного героя, було краще. У цей час дворецький, яким є Ліам Галлахер, підливає королю вино.

Виявляється, що все можна повернути назад: знову творити великі справи, як в кращі роки. Кантона веселішає на очах і з натхненням перебирається з кімнати в кімнату.

Він знаходить свою стару королівську накидку разом з короною і постає справжнім королем. Після цього він разом з дворецьким Ліамом їде у невідомість.

Відео до пісні мало вийти ще влітку, але було знято тільки частково. У грудні Кантона насолодився піснею, про що поділився в інстаграмі.

"Коли зустрічаються дві легенди Манчестера. "Once" моя пісня року!", – написав Кантона

У підсумку Кантона, який є легендою "Манчестер Юнайтед" і прозваний фанатами клубу "Король Ерік", знявся у кліпі одного з найвідоміших фанатів "Манчестере Сіті".

"Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" є принциповими суперниками, адже представляють одне й те саме місто.

Конкуренція між клубами розгорілася в останнє десятиріччя, коли в "містян" змінилися власники. "Манчестер Сіті" за останні 10 років 4 рази виграв чемпіонат Англії.

Водночас "червоні дияволи" вигравали АПЛ за останні роки тільки двічі.

Відео кліпу Галлахера