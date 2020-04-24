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Легенда "Металіста" Марко Девіч оголосив про завершення кар'єри

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Марко Девіч / ФК "Металіст"

Колишній нападник збірної України Марко Девіч заявив, що не буде продовжувати кар'єру професійного футболіста. Контракт гравця з азербайджанським клубом "Сабах" закінчився і Девіч не планує переходити в інший клуб.

В ефірі телеканалу "Футбол 1" ексфорвард "Металіста", "Шахтаря" і "Волині" заявив, що більше не бачить себе серед професійних футболістів.

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Скажу відверто: буду закінчувати з футболом, адже контракт з "Сабахом" закінчився. Більше не бачу себе серед професійних футболістів,
– заявив Марко.

Футболіст сказав, що хотів би провести прощальний матч у Харкові, де впродовж тривалого періоду виступав за "Металіст".

"Що стосується прощального матчу, то хотів би провести його в Харкові, але, напевно, його не буде. Мабуть, прощальний матч не важливий, адже я багато зробив у футболі – встиг порадувати глядачів, особливо в Харкові", – зазначив Девіч.

Він заявив, що після кар'єри футболіста, можливо, стане тренером або футбольним агентом.

"Ці дві речі поки фігурують в моїх думках. Поки вчуся, є невизначеність в цій сфері", – додав Девіч.

Що відомо про Девіча?

  • На рахунку 36-річного серба з українським паспортом 7 голів у 35 матчах за збірну України.
  • Український період кар'єри Девіч розпочав у луцькій "Волині".
  • Славу Марко здобув у харківському "Металісті", за який забив 98 голів у 222 зустрічах.
  • Після "Металіста" Девіч виступав за "Шахтар", за який провів усього 16 матчів.

Відео найкращих голів Девіча

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Збірна України з футболу Шахтар Спорт Футбол
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