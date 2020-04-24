Легенда "Металіста" Марко Девіч оголосив про завершення кар'єри
Колишній нападник збірної України Марко Девіч заявив, що не буде продовжувати кар'єру професійного футболіста. Контракт гравця з азербайджанським клубом "Сабах" закінчився і Девіч не планує переходити в інший клуб.
В ефірі телеканалу "Футбол 1" ексфорвард "Металіста", "Шахтаря" і "Волині" заявив, що більше не бачить себе серед професійних футболістів.
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Скажу відверто: буду закінчувати з футболом, адже контракт з "Сабахом" закінчився. Більше не бачу себе серед професійних футболістів,
– заявив Марко.
Футболіст сказав, що хотів би провести прощальний матч у Харкові, де впродовж тривалого періоду виступав за "Металіст".
"Що стосується прощального матчу, то хотів би провести його в Харкові, але, напевно, його не буде. Мабуть, прощальний матч не важливий, адже я багато зробив у футболі – встиг порадувати глядачів, особливо в Харкові", – зазначив Девіч.
Він заявив, що після кар'єри футболіста, можливо, стане тренером або футбольним агентом.
"Ці дві речі поки фігурують в моїх думках. Поки вчуся, є невизначеність в цій сфері", – додав Девіч.
Що відомо про Девіча?
- На рахунку 36-річного серба з українським паспортом 7 голів у 35 матчах за збірну України.
- Український період кар'єри Девіч розпочав у луцькій "Волині".
- Славу Марко здобув у харківському "Металісті", за який забив 98 голів у 222 зустрічах.
- Після "Металіста" Девіч виступав за "Шахтар", за який провів усього 16 матчів.
Відео найкращих голів Девіча
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