Легенда збірної Бразилії Луїзао побував в Україні та нагородив талановитих футболістів: фото

На базі Футбольної академії "Бенфіка" Україна в Києві відбувся розіграш першого дитячого міжнародного турніру Benfica Cup. На турнір завітав легендарний футболіст збірної Бразилії та "Бенфіки" Луїзао.

Разом із командами з різних областей України за трофеї змагався й "Ель-Бахір" з Єрусалима.

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Після завершення турніру в церемонії нагородження взяла участь поважна делегація з португальської "Бенфіки": міжнародний посол клубу, легендарний капітан "Бенфіки", ексгравець збірної Бразилії Луїзао, комерційний директор "Бенфіки" Бернардо Карвальо, один із директорів світової мережі академій "Бенфіки" Мігель Реїш, головний скаут "Бенфіки" з юніорів Тьягу Сільва.



Фото: ffu.ua

Українська асоціація футболу подарувала командам, що посіли призові місця, 100 м'ячів та встановила для найкращих футболістів різних амплуа 12 індивідуальних призів.

Це були просто неймовірні відчуття! Хочу відзначити, що турнір було прекрасно організовано, усі команди грали в дуже цікавий футбол, заради перемоги віддавали всі сили. Я побачив, що академія "Бенфіки" в Україні, яку я відкривав у квітні, активно розвивається, тут займається багато перспективних дітей, і це, звичайно, піде на користь українському футболу,

– сказав легендарний Луїзао.

Головний скаут "Бенфіки" Тьягу Сільва додав, що вже відзначив для себе трьох юних футболістів, яких хоче ще раз переглянути під час свого наступного приїзду до України.



Фото: ffu.ua

У своїх вікових групах перемогли: серед команд 2007 року народження – ДЮСШ-1 (Червоноград), 2009-го – ДЮСШ-15 (Киів), 2010-го – "Смига-Еврошпон" (Рівненська обл.).