Легенда збірної України потрапив у список найгірших чемпіонів в історії АПЛ
Англійське видання Daily Star склало список найгірших гравців, які коли-небудь піднімали над головою чемпіонський трофей англійської Прем'єр-ліги.
До переліку увійшли вісім гравців. Серед них – знаменитий гравець збірної України Олег Лужний.
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Серед "найгірших чемпіонів АПЛ" фігурують наступні гравці:
- Ронні Уолворк ("Манчестер Юнайтед" – сезон 2000/01);
- Олег Лужний ("Арсенал" – сезон 2001/02);
- Ігор Степановс ("Арсенал" – сезон 2001/02);
- Паскаль Сіган ("Арсенал" – сезон 2003/04);
- Олексій Смєртін ("Челсі" – сезон 2004/05);
- Кіран Річардсон ("Манчестер Юнайтед" – сезон 2006/07);
- Габріель Обертан ("Манчестер Юнайтед" – сезон 2010/11);
- Річі да Лід ("Лестер" – сезон 2015/16).
Видання пояснило вибір Лужного тим, що, судячи з його матчів, він приїхав до Англії догравати. Він взяв АПЛ з "Арсеналом" у сезоні 2001/02 і після чотирьох років в Лондоні пограв один сезон у "Вулверхемптоні".
Олег Лужний виступав за лондонський клуб з 1999-го по 2003 рік і провів 75 матчів.
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