Легенда збірної України потрапив у список найгірших чемпіонів в історії АПЛ

Англійське видання Daily Star склало список найгірших гравців, які коли-небудь піднімали над головою чемпіонський трофей англійської Прем'єр-ліги.

До переліку увійшли вісім гравців. Серед них – знаменитий гравець збірної України Олег Лужний.

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Серед "найгірших чемпіонів АПЛ" фігурують наступні гравці:

Ронні Уолворк ("Манчестер Юнайтед" – сезон 2000/01);

Олег Лужний ("Арсенал" – сезон 2001/02);

Ігор Степановс ("Арсенал" – сезон 2001/02);

Паскаль Сіган ("Арсенал" – сезон 2003/04);

Олексій Смєртін ("Челсі" – сезон 2004/05);

Кіран Річардсон ("Манчестер Юнайтед" – сезон 2006/07);

Габріель Обертан ("Манчестер Юнайтед" – сезон 2010/11);

Річі да Лід ("Лестер" – сезон 2015/16).

Видання пояснило вибір Лужного тим, що, судячи з його матчів, він приїхав до Англії догравати. Він взяв АПЛ з "Арсеналом" у сезоні 2001/02 і після чотирьох років в Лондоні пограв один сезон у "Вулверхемптоні".

Олег Лужний виступав за лондонський клуб з 1999-го по 2003 рік і провів 75 матчів.

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