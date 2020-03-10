Легенда збірної України та "Динамо" став гравцем міні-футбольного "Дніпра"
Колишній футболіст "Динамо", "Локомотива" і збірної України Олександр Алієв став гравцем міні-футбольного клубу зі столиці – "Дніпро".
Про це повідомляє пресслужба "дніпрян" у себе на сторінці в соціальній мережі Facebook.
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Старт другого кола чемпіонату України з футболу 6х6 стартує через 10 днів – 20 березня. Жеребкування відбудеться у вівторок, 10 березня, о 19:30.
- Крім виступів за "Динамо", Алієв відомий грою за "Дніпро", "Локомотив" і "Анжи". Також на його рахунку 22 матчі в складі збірної України.
- Після завершення професійної кар'єри гравця, футболіст виступав в ряді аматорських команд ("Штурм" і "Хмельницький").
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