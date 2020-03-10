24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Легенда збірної України та "Динамо" став гравцем міні-футбольного "Дніпра"

- Читать новость на русском
Олександр Алієв / ФК "Динамо"

Колишній футболіст "Динамо", "Локомотива" і збірної України Олександр Алієв став гравцем міні-футбольного клубу зі столиці – "Дніпро".

Про це повідомляє пресслужба "дніпрян" у себе на сторінці в соціальній мережі Facebook.

До слова "Динамо" Мілевського втретє виграло Суперкубок Білорусі, здолавши команду Вернидуба – відео

Старт другого кола чемпіонату України з футболу 6х6 стартує через 10 днів – 20 березня. Жеребкування відбудеться у вівторок, 10 березня, о 19:30.

  • Крім виступів за "Динамо", Алієв відомий грою за "Дніпро", "Локомотив" і "Анжи". Також на його рахунку 22 матчі в складі збірної України.
  • Після завершення професійної кар'єри гравця, футболіст виступав в ряді аматорських команд ("Штурм" і "Хмельницький").
Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Збірна України з футболу Футбол Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
9 березня 16:43 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
сьогодні 13:07 Відео про фейр-плей в українському футзалі зібрало понад 4 мільйонів переглядів
Юрій Семенюк
9 березня 15:45 Вічне дербі та трибуни у вогні: як в Сербії відбувся матч між "Црвеною Звездою" та "Партизаном"
9 березня 15:17 Друга частина УПЛ: календар матчів та коли зіграють "Шахтар" і "Динамо"
Михайло Гема
9 березня 14:20 Коли бігаю – я живу: історія паралімпійської чемпіонки Оксани Ботурчук
Софія Кулай
Новини
Більше новин
Залиште відгук