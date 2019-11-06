Легенда: Зінченко та Ордець відреагували на новину про те, що Ракіцький покинув збірну

763 Читать новость на русском
Іван Ордець
Іван Ордець / Фото з відкритих джерел

Українські футболісти Олександр Зінченко та Іван Ордець відреагували на рішення Ярослава Ракіцького завершити кар'єру в збірній України.

Спорт 24 писав, що 6 листопада Ярослав Ракіцький заявив, що покидає збірну України. Гравець російського "Зеніту" більше не планує виступати за головну команду.

Читайте також: Мені бракує Ракіцького, упевнений, що кожен підтримає мої слова, – Коноплянка

Ордець написав в коментарях під постом Ракицького: "Легенда ".

Зінченко також прокоментував рішення захисника "Зеніту": "Легенда ♂️".

Нагадаємо, Ракіцький виступав за збірну України з 2009 до 2018 року. За цей час він зіграв 71 матчів, в яких забив сім голи. Після переходу захисника у російський "Зеніт" взимку 2019 року він більше не отримував виклики до головної команди. Останню гру за збірну України Ярослав Ракіцький провів 16 жовтня 2018 року – вдома проти збірної Чехії. Українці тоді перемогли 1:0.

blog_ava
В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
сьогодні
31073
Автор: Вісент Луїс
Теги: Збірна України з футболу Новини Спорту Ярослав Ракіцький Спорт Футбол Олександр Зінченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ярослав Ракіцький: як пройти шлях від головної надії у захисті до вигнанця в збірній
сьогодні 15:05 Ярослав Ракіцький: як пройти шлях від головної надії у захисті до вигнанця в збірній
Ігор Саджениця 65
Українець Дмитро Іллюк на патріотичній машині став першим переможцем змагань з дрифту
сьогодні 11:20 Українець Дмитро Іллюк на патріотичній машині став першим переможцем змагань з дрифту
Юрій Семенюк 354
Олімпіада потрібна будь-якій державі, але є питання ціни та ефективності, – Олег Немчінов
сьогодні 11:02 Олімпіада потрібна будь-якій державі, але є питання ціни та ефективності, – Олег Немчінов
Станіслав Безушко 124
"Челсі" з "Аяксом" розписали божевільну нічию 4:4 – курйозний автогол, 2 пенальті та 2 вилучення
сьогодні 08:20 "Челсі" з "Аяксом" розписали божевільну нічию 4:4 – курйозний автогол, 2 пенальті та 2 вилучення
Юрій Семенюк 637
Чорний кіт вибіг на футбольне поле в Нью-Йорку та перервав гру: кумедне відео
5 листопада 23:24 Чорний кіт вибіг на футбольне поле в Нью-Йорку та перервав гру: кумедне відео
Юрій Семенюк 1621
Новини
Більше новин
Залиште відгук