Легенда: Зінченко та Ордець відреагували на новину про те, що Ракіцький покинув збірну

Українські футболісти Олександр Зінченко та Іван Ордець відреагували на рішення Ярослава Ракіцького завершити кар'єру в збірній України.

Спорт 24 писав, що 6 листопада Ярослав Ракіцький заявив, що покидає збірну України. Гравець російського "Зеніту" більше не планує виступати за головну команду.

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Ордець написав в коментарях під постом Ракицького: "Легенда ".

Зінченко також прокоментував рішення захисника "Зеніту": "Легенда ♂️".

Нагадаємо, Ракіцький виступав за збірну України з 2009 до 2018 року. За цей час він зіграв 71 матчів, в яких забив сім голи. Після переходу захисника у російський "Зеніт" взимку 2019 року він більше не отримував виклики до головної команди. Останню гру за збірну України Ярослав Ракіцький провів 16 жовтня 2018 року – вдома проти збірної Чехії. Українці тоді перемогли 1:0.