Легендарна бельгійська тенісистка відновлює кар'єру після тривалого декрету

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Кім Клейстерс
Кім Клейстерс / wtatennis.com

36-річна бельгійська тенісистка Кім Клейстерс повертається у теніс. Останній матч вона зіграла у 2012 році на US Open, після чого пішла у декрет.

У своєму офіційному Twitter бельгійка повідомила, що виходить з декрету й повернеться у професійний теніс у 2020 році.

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За її словами, вона надзвичайно скучила за матчами на найвищому рівні.

Для Клейстерс це вже друге повернення. Уперше вона оголосила про завершення кар'єри 6 травня 2007 року.

Влітку 2009 року Кім повернулася у великий теніс і навіть зуміла здобути перемогу на US Open. Вона відстояла свій титул наступного року.

Останній матч у своїй кар'єрі Кляйстерс провела на US Open у 2012 році, де у другому колі програла британці Лорі Робсон.

Бельгійка тричі вигравала US Open та одного разу US Open. На Ролан Гаррос вона доходила до фіналу у 2001 та 2003 роках. 

У 2007 році Кім Клейстерс вийшла заміж за американського баскетболіста Братана Лінча, а у 2008 народила доньку – Яду Елліє.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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