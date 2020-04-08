Легендарна біатлоністка стала заступницею міністра спорту

Ніна Лемеш стала заступницею міністра спорту. До цього відома у минулому біатлоністка очолювала департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації.

Інформацію про призначення Ніни Лемеш заступницею міністра спорту озвучив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов під час засідання Кабміну, повідомляє "Суспільне".

До слова Вадим Гутцайт очолив міністерство спорту: що про нього відомо

При цьому ще 13 березня Ніна Лемеш подала електронну декларацію кандидата на цю посаду.

Що відомо про Ніну Лемеш

Українська біатлоністка. Учасниця Олімпійських ігор в Нагано (1998), Солт-Лейк-Сіті (2002) та Турині (2006).

Найкращі досягнення Лемеш на етапах Кубка світу — перемоги у 1997 році в Нагано та в 1999 році в Рупольдингу (естафета 4х6 км) та у 1998 році в Антхольці (спринт 7,5 км). Також вона здобула шість бронзових медалей (в Рупольдингу, Антхольці, Лахті та Хохфільцені у 2000 році, та Антхольці і Поклюці в 2001 році, всі в естафеті 4х6 км).

Також в активі Лемеш золото чемпіонату Європи 2006 року в Лангдорф-Арберсі в спринті.

Закінчила кар’єру у 2007 році.

З 2015 по березень 2020 року Ніна Лемеш очолювала департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації. 3 березня написала заяву на звільнення з посади директорки департаменту після конфлікту з головою ОДА Андрієм Прокопенком.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram