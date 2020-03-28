Легендарна біатлоністка весело проводить час вдома у карантині: фото

Успішна італійська біатлоністка Доротея Вірер активно ділиться із своїми вболівальниками, як проводить свій карантин. Можна відзначити її хороше почуття гумору, біатлоністка жартівливо підписує кожну свою світлину.

Пандемія коронавірусу завершила біатлонний сезон 2019/20 швидше запланованого. Біатлоністи роз'їхались по домівках та залишаються вдома під час карантину. Своїм життям біатлоністка Доротея Вірер ділиться у своєму інстаграмі. Вона встигає відпочивати та займатись справами по квартирі.

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Спортсменка зазначала, що перші декілька днів під час карантину їй подобались, вона відпочивала, а от на шостий день карантину спортсменка поділилась фотографією та жартівливо підписала світлину.

Шостий день карантину. Я стаю агресивна поруч зі своїм чоловіком,

– кумедно підписала Доротея.

Далі спортсменка зайнялась домашніми справами. Спортсменка зробила порядок у своєму гардеробі та зробила прибирання. Доротеї важко вдалось встати із ліжка, тому своє прибирання біатлоністка розпочала досить пізно, аж о сьомій годині вечора.

Сьома година вечора, нарешті, мені вдалось встати із ліжка та переодягнутись із піжами. Час прибирання, – написала спортсменка.

Сезон завершився, але це не означає, що не потрібно підтримувати фізичну форму. Доротея Вірер показала, як займається спортом у себе вдома. Спортсменка виклала фото із тренування на велотренажері.

Одна година і все. Тепер я можу продовжити свій розпорядок дня – їсти та спати. Я проти калорій,

– кумедно написала біатлоністка.

Іменита біатлоністка італійка Доротея Вірер поки не виключає таку думку, що цей сезон міг стати останнім у її спортивній кар'єрі. Біатлоністка прийме остаточне рішення навесні.

Доротея Вірер стала першою біатлоністкою за вісімнадцять років, якій вдалось двічі поспіль стати володаркою великого Кришталевого глобуса. Таке досягнення вдавалось до цього лише легендарній шведській біатлоністці Магдалені Форсберг.

On Saturday, Dorothea Wierer became the first woman since @forsb1 to defend her overall title: it's been 18 years! Check out some of her stats in the below.

_______________#KON20 (C) Manzoni #biathlon pic.twitter.com/SfbUv6muj0 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 16, 2020

Додамо, що Доротея Вірер завдяки своїм яскравим результатам у сезоні посіла першу сходинку та заробила найбільшу суму призових за сезон. У списку кращих серед жінок Доротея Вірер з Італії за призовими випередила Тіріль Екгофф з Норвегії.

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