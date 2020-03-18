Легендарні автоперегони "24 години Ле-Мана" перенесені через коронавірус

Легендарний марафон "24 години Ле-Мана" був відкладений через пандемію коронавірусу.

Гонка, яка повинна була пройти в середині червня, була перенесена на вересень 2020 року.

Читайте також Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

"88-а гонка "24 години Ле-Мана", спочатку запланована на 13-14 червня, була відкладена до 19-20 вересня 2020 року", – свідчить повідомлення пресслужби легендарного марафону.

24 Hours of Le Mans postponed to 19-20 September. Can't guarantee anything but a lot of sports seeing September as a safe bet to be able to hold events. — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) March 18, 2020