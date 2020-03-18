Легендарні автоперегони "24 години Ле-Мана" перенесені через коронавірус
Легендарний марафон "24 години Ле-Мана" був відкладений через пандемію коронавірусу.
Гонка, яка повинна була пройти в середині червня, була перенесена на вересень 2020 року.
Читайте також Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
"88-а гонка "24 години Ле-Мана", спочатку запланована на 13-14 червня, була відкладена до 19-20 вересня 2020 року", – свідчить повідомлення пресслужби легендарного марафону.
Коронавірус в Україні: головне
- Станом на 18 березня в Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 2 з них – летальні.
- В Україні від 12 березня ввели карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня ввели режим надзвичайної ситуації.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі