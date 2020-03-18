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Легендарні автоперегони "24 години Ле-Мана" перенесені через коронавірус

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"24 години Ле-Мана" перенесено / Getty Images

Легендарний марафон "24 години Ле-Мана" був відкладений через пандемію коронавірусу.

Гонка, яка повинна була пройти в середині червня, була перенесена на вересень 2020 року.

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"88-а гонка "24 години Ле-Мана", спочатку запланована на 13-14 червня, була відкладена до 19-20 вересня 2020 року", – свідчить повідомлення пресслужби легендарного марафону.

Коронавірус в Україні: головне

  • Станом на 18 березня в Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 2 з них – летальні.
  • В Україні від 12 березня ввели карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
  • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня ввели режим надзвичайної ситуації.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Авто Новини Спорту Спорт
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