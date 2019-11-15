Легендарні футболісти київського "Динамо" гратимуть за аматорський клуб з Черкас

Ексгравці "Динамо" Олег Гусєв і Олександр Алієв будуть грати за футзальний клуб "Карбон" з Черкас.

Інформацію про приїзд колишніх зірок великого футболу сайту "Табло" підтвердив президент клубу "Карбон" Нарек Казарян.

Читайте також: Юрій Максимов очолив полтавську "Ворсклу"

Крім того, в Палаці спорту "Будівельник" в Черкасах в якості почесних гостей можуть з'явитися ще кілька дуже відомих спортсменів. Йдеться про те, що один з них виступав за "Динамо", а другий грає в європейському топ-клубі.

Олег Гусєв виступав за київське "Динамо" з 2003-го по 2018 рік. П'ятиразовий чемпіон та володар Кубка України, був капітаном команди.

Олександр Алієв виступав у складі киян з перервами з 2002-го по 2013 рік. Чотириразовий чемпіон та володар Кубка України.