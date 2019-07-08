Легендарні гравці збірної України та "Карпат" зіграють товариський матч у Львові

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Легендарні гравці збірної України та "Карпат" зіграють товариський матч у Львові

У неділю, 14-го липня, о 17:00 на стадіоні "Арена Львів" відбудеться товариський матч між легендами збірної України та львівських "Карпат".

Матч приурочили до 125-ліття першого футбольного матчу в Україні.

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Перший матч в Україні14 липня 1894 року у Львові відбувся перший в українській історії футбольний матч. Цього року у Львові завершили будівництво на території теперішнього Стрийського парку стадіону британського стилю з футбольним полем і трибунами на 7000 місць. А 14 липня 1894 року тут відбулася визначна подія в історії українського футболу – перший футбольний матч між командами товариства "Сокіл" Львова та Кракова.

Gazeta Lwowska повідомляла, що львівські футболісти грали у сірих гімнастичних штанях і білих футболках, а футболісти Кракова – у синіх штанях і білих футболках.

Львів’яни перемогли, м'яч на 6-ій хвилині забив у північні ворота учень учительської гімназії Володимир Хомицький.

Також у 2019 році львівські "Карпати" святкують 50-ліття здобуття Кубка СРСР. Вони його виграли 17 серпня 1969 року, перегравши у Москві СКА з Ростова-на-Дону 2:1. 

У матчі зіграють олімпійські чемпіони, чемпіони СРСР, медалісти чемпіонатів України та фіналісти ліги Європи.

"Карпати": Богдан Стронціцький, Олександр Чижевський, Андрій Покладок, Василь Швед, Володимир Різник, Степан Юрчишин, Анатолій Саулевич, Михайло Луцишин, Анатолій Петрик, Роман Толочко, Едуард Валенко, Любомир Вовчук, Артем Федецький, Роман Лаба, Віталій Шумський, Сергій Квасніков.

Тренери: Ігор Кульчицький, Ростислав Поточняк. Начальник команди – Габор Вайда.

Збірна України: Віталій Рева, Ігор Бєланов, Олег Протасов, Мирон Маркевич, Руслан Ротань, Василь Рац, Владислав Ващук, Олексій Бєлік, Сергій Нагорняк, Едуард Цихмейструк, Володимир Єзерський, В’ячеслав Свідерський, Богдан Шершун, В’ячеслав Шевчук, Микола Іщенко, Віталій Самойлов, Віталій Мандзюк, Володимир Бондаренко, Віктор Уляницький, Олег Собуцький.

Тренер – Анатолій Дем’яненко.

Вхід вільний.

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Карпати Збірна України з футболу
Джерело: 24 канал
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