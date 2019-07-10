Легендарні Ребров та Стаховський стали кумами: фото

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Сергій Стаховський з дружиною Анфісою
Сергій Стаховський з дружиною Анфісою

Перша ракетка України Сергій Стаховський і його дружина Анфіса похрестили свою третю дитину, сина Алекса, який народився навесні цього року.

Хрещеним батьком малюка став знаменитий екс-футболіста "Динамо" і збірної України, а нині головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров.

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На фото, опублікованому Стаховським в Instagram, новоспечені куми відображені під час пам'ятної церемонії.


Сергій Стаховський та Сергій Ребров стали кумами / Фото: Instagram

До слова, у родині вже підростають п'ятирічна дочка Таїсія і чотирирічний син Никифор.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Теніс Сергій Стаховський Сергій Ребров
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