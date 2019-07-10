Легендарні Ребров та Стаховський стали кумами: фото
Перша ракетка України Сергій Стаховський і його дружина Анфіса похрестили свою третю дитину, сина Алекса, який народився навесні цього року.
Хрещеним батьком малюка став знаменитий екс-футболіста "Динамо" і збірної України, а нині головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров.
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На фото, опублікованому Стаховським в Instagram, новоспечені куми відображені під час пам'ятної церемонії.
Сергій Стаховський та Сергій Ребров стали кумами / Фото: Instagram
До слова, у родині вже підростають п'ятирічна дочка Таїсія і чотирирічний син Никифор.
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