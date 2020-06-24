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Перша ракетка України Еліна Світоліна – "Почесна громадянка міста Харкова"
сьогодні , 17:35 Перша ракетка України Еліна Світоліна – "Почесна громадянка міста Харкова"
Софія Кулай
Футболіст "Динамо" Гармаш уперше за кар'єру змінив імідж: фото
сьогодні , 14:45 Футболіст "Динамо" Гармаш уперше за кар'єру змінив імідж: фото
Юрій Семенюк
Стало відомо, коли "Динамо" і "Шахтар" зіграють останнє "класичне" у сезоні
19:23, сьогодні Стало відомо, коли "Динамо" і "Шахтар" зіграють останнє "класичне" у сезоні
Роналдінью – геній футболу. Винесла б максимум із матчу з таким футболістом, – Тетяна Романенко
17:16, сьогодні Роналдінью – геній футболу. Винесла б максимум із матчу з таким футболістом, – Тетяна Романенко
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Помер екстренер "Карпат" Юрій Дячук-Ставицький: причина смерті
10:05, сьогодні Помер екстренер "Карпат" Юрій Дячук-Ставицький: причина смерті
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