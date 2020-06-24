Легенда "Шахтаря", екскапітан "гірників" Дарійо Срна, який рік тому повернувся в донецький клуб і увійшов до тренерського штабу Луїша Каштру, отримав нову посаду.

Дарійо призначений на посаду директора з футболу ФК "Шахтар". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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В його обов'язки входить розвиток молодих гравців, адаптація легіонерів, інтеграція вихованців в першу команду, участь в обговоренні трансферів, відповідність гри від академії до першої команди.

"Звичайно, я повинен бути на кожному тренуванні, на кожній грі. Але багато в моїх обов'язках зміниться. У нашому контракті багато пунктів, але я завжди буду поважати клуб і виконувати всі завдання, які переді мною стоять. Зроблю все, щоб "Шахтар" став сильнішим", – прокоментував своє призначення Срна.

Кар'єра Срни у "Шахтарі"

За плечима Срни 15 сезонів у складі "Шахтаря", 536 матчів (рекорд клубу), 49 голів і 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонських, 7 Кубків і 8 суперкубків України. Свій багатий футбольний досвід він може використовувати, допомагаючи молодим гравцям домагатися успіхів з клубом.

У минулому році Срна завершив ігрову кар'єру (останнім його клубом був "Кальярі") і увійшов до тренерського штабу Луїша Каштру в "Шахтарі". За підсумками сезону 2019/20 "гірники" стали чемпіонами України.