Легендарний футболіст "Динамо" стане батьком у 70 років

Зірка київського "Динамо" 70-х років минулого сторіччя, володар Кубка Кубків і Суперкубка УЄФА, наставник збірної України в 1995 році Анатолій Коньков готується стати батьком.

Приємними новинами у власному Instagram поділилася 29-річна дружина легенди Марія (в дівоцтві – Раупова).

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Додамо, що Анатолій Коньков займав пост президента Федерації футболу України з 2 вересня 2012 по 23 січня 2015 року.

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