Колишній півзахисник "Баварії" та збірної Нідерландів Арьєн Роббен відновив кар'єру футболіста і підписав контракт з "Гронінгеном".

Деталі угоди не повідомляються. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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36-річний гравець кілька тижнів тренувався, щоб взяти участь в першому навчально-тренувальному зборі ФК "Гронінген" на початку сезону 2020/2021. Роббен хоче спробувати повернутися в професійний футбол через свою любов до клубу.

28 червня "Гронінген" організовує пресконференцію, на якій Арьєн Роббен докладно розповість про свій камбек. Поки ж нідерландець зауважив:

Клуб може використовувати будь-яку допомогу в цей період, щоб подолати коронавірусну кризу. Я сам також брав участь в різних акціях і думав про те, що ще я міг би зробити для нашого ФК. В останні тижні у мене було багато консультацій з людьми в клубі, і більшість моїх шанувальників говорили: Арьєне, стеж за своїм серцем! Повертайся в якості гравця ФК Гронінген. Це мене почало хвилювати, і тепер це моя місія. Я працюю над поверненням в якості футболіста. Я поки не знаю, чи спрацює це. Все буде залежати від моєї прихильності та мотивації.

Що відомо Арьєна Роббена

Арьєн є вихованцем "Гронінгена". Також протягом кар'єри вінгер пограв за ПСВ Ейндховен, "Челсі", "Реал" і "Баварію".

На рахунку півзахисника 96 матчів за збірну Нідерландів, в яких Арьєн забив 37 м'ячів. У складі національної збірної своєї країни Роббен в 2010 році став віцечемпіоном світу.

Роббен виграв чемпіонство чотирьох країн в складі ПСВ, "Челсі", "Реала" та "Баварії". Разом з мюнхенцями в 2013 році голландець виграв Лігу чемпіонів, забивши переможний м'яч у фінальному матчі проти дортмундської "Боруссії".

В цілому, Роббен виграв 29 трофеїв за всю кар'єру, зокрема, вісім разів ставав чемпіоном Німеччини разом з "Баварією".