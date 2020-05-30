Відомий український голкіпер Рустам Худжамов, який пограв за збірну України, "Шахтар", "Зорю" і "Маріуполь", вирішив завершити кар'єру.

Відтепер 37-річний ексголкіпер буде працювати експертом на телеканалах "Футбол". Дебют Худжамова в новій ролі відбудеться в неділю, 31 травня, під час центрального матчу 24 туру УПЛ "Шахтар" – "Динамо", повідомляє сайт ТК "Футбол".

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На жаль, грати за станом здоров'я не можу, тому шукаю себе тут. Можна жалкувати, що деякі моменти в житті або кар'єрі пішли не так, але я вдячний Богу за те, що на моєму життєвому шляху була така пригода як футбол.

– зазначив футболіст.

Голкіпер також зазначив, що йому пропонували стати тренером воротарів в одному з клубів Першої ліги, однак він відмовився: "Хочу розвиватися як експерт і не відходити далеко від медіапростору".

Що відомо про Рустама Худжамова

Воротар грав за "Маріуполь" з 2012 до 2014 року на правах оренди. Тоді футболіст належав донецькому "Шахтарю".

У 2015 році Худжамов повернувся в "Шахтар", але грав на правах оренди в луганській "Зорі" і харківському "Металісті".

Повноцінним гравцем "Маріуполя" Худжамов став у 2016 році.

Худжамов виграв з "Маріуполем" Першу лігу України.

За збірну України воротар провів один матч. У 2009 році Худжамов відіграв весь товариський матч проти Сербії, який Україна виграла 1:0.