Легендарний Худжамов завершив кар'єру і буде працювати експертом на телеканалах "Футбол"
Відомий український голкіпер Рустам Худжамов, який пограв за збірну України, "Шахтар", "Зорю" і "Маріуполь", вирішив завершити кар'єру.
Відтепер 37-річний ексголкіпер буде працювати експертом на телеканалах "Футбол". Дебют Худжамова в новій ролі відбудеться в неділю, 31 травня, під час центрального матчу 24 туру УПЛ "Шахтар" – "Динамо", повідомляє сайт ТК "Футбол".
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На жаль, грати за станом здоров'я не можу, тому шукаю себе тут. Можна жалкувати, що деякі моменти в житті або кар'єрі пішли не так, але я вдячний Богу за те, що на моєму життєвому шляху була така пригода як футбол.
– зазначив футболіст.
Голкіпер також зазначив, що йому пропонували стати тренером воротарів в одному з клубів Першої ліги, однак він відмовився: "Хочу розвиватися як експерт і не відходити далеко від медіапростору".
Що відомо про Рустама Худжамова
Воротар грав за "Маріуполь" з 2012 до 2014 року на правах оренди. Тоді футболіст належав донецькому "Шахтарю".
У 2015 році Худжамов повернувся в "Шахтар", але грав на правах оренди в луганській "Зорі" і харківському "Металісті".
Повноцінним гравцем "Маріуполя" Худжамов став у 2016 році.
Худжамов виграв з "Маріуполем" Першу лігу України.
За збірну України воротар провів один матч. У 2009 році Худжамов відіграв весь товариський матч проти Сербії, який Україна виграла 1:0.