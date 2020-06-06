Шестиразовий чемпіон НБА Майкл Джордан долучився до акції Black Lives Matte. Баскетболіст виділить 100 мільйонів доларів організаціям, які займаються проблемами расизму.

Про це офіційно повідомила компанія Jordan у своєму Twitter. Кошти надаватимуться організаціям протягом 10 років.

Читайте також Баскетболіст Михайлюк взяв участь у протесті у США: українець "отримав на горіхи" від фанатів

"Black Lives Matter. Це не спірне твердження. До тих пір, поки укорінений расизм не зникне з лиця землі, ми будемо прагнути захищати і покращувати життя темношкірих людей,

– заявили у повідомленні.

Michael Jordan and Jordan Brand are committing $100 million over the next 10 years to protecting and improving the lives of Black people through actions dedicated towards racial equality, social justice and education. #JUMPMANhttps://t.co/CZDt1UdPwF — Jordan (@Jumpman23) June 5, 2020

Підтримка від спортсменів

Найбагатший боксер світу Флойд Мейвезер повністю потурбувався про похорон Флойда.

повністю потурбувався про похорон Флойда. Зірковий баскетболіст ЛеБрон Джеймс зніме кіно про расизм.

зніме кіно про расизм. Українські спортсмени підтримують протести в США. Кличко, Шевченко, Світоліна, Беленюк та Стаховський першими не пройшли осторонь проблеми расизму у світі.

Вбивство Джорджа Флойда: головне