Легендарний Майкл Джордан викладе круглу суму на боротьбу із расизмом
Шестиразовий чемпіон НБА Майкл Джордан долучився до акції Black Lives Matte. Баскетболіст виділить 100 мільйонів доларів організаціям, які займаються проблемами расизму.
Про це офіційно повідомила компанія Jordan у своєму Twitter. Кошти надаватимуться організаціям протягом 10 років.
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"Black Lives Matter. Це не спірне твердження. До тих пір, поки укорінений расизм не зникне з лиця землі, ми будемо прагнути захищати і покращувати життя темношкірих людей,
– заявили у повідомленні.
Підтримка від спортсменів
- Найбагатший боксер світу Флойд Мейвезер повністю потурбувався про похорон Флойда.
- Зірковий баскетболіст ЛеБрон Джеймс зніме кіно про расизм.
- Українські спортсмени підтримують протести в США. Кличко, Шевченко, Світоліна, Беленюк та Стаховський першими не пройшли осторонь проблеми расизму у світі.
Вбивство Джорджа Флойда: головне
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком.
- Під час затримання поліцейський Дерек Шовін став Флойду коліном на шию. На відео затримання видно, як Флойд благав відпустити його.
- Коли медики приїхали, Флойд затих і припинив просити про допомогу.
- США сколихнули масові протести, які тривають досі. У Вашингтоні та в інших великих містах США оголосили комендантську годину.
- Протести вийшли за межі США. Зокрема, мітингували у Парижі, Амстердамі, Лондоні та інших містах.
- 4-го червня у Міннеаполісі пройшла церемонія прощання з Джорджем Флойдом. Під час неї пам’ять Флойда вшанували мовчанням, яке тривало 8 хвилин та 46 секунд. Стільки часу поліцейський Дерек Шовін придавлював коліном шию афроамериканця.