Відомий у минулому криворізький клуб "Кривбас" знову може з'явитися на футбольній карті України. З нового сезону клуб може почати виступати у Першій лізі України.

Про те, що "Кривбас" може відродитися у наступному сезоні, повідомляє "ТаТоТаке".

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Як відродиться "Кривбас"

"Кривбас" відновить своє існування шляхом злиття з криворізьким клубом "Гірник". "Гірник" припинить існування.

За інформацією джерела, цим питанням займається тренер "Гірника" Сергій Мазур.

Повідомляється, що з 2015 року Мазур – офіційний власник "Кривбасу". Йому належить бренд клубу.

Є ймовірність, що у сезоні 2010/2021 команда почне виступи не в Другій лізі, а в Першій лізі.

При цьому "Гірник" завершив сезон Другої ліги на 4-му місці, яке не дозволяє підвищитися у класі.

Зеленський поставив ціль відновити "Кривбас"

"Кривбас" знявся з УПЛ у 2013 році. Після цього клуб позбувся професійного статусу.

Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський поставив завдання повернути "Кривбас".

"Кривбас" тривалий час був учасником вищого дивізіону чемпіонату України. У 1999-му і 2000 роках команда посідала третє місце в чемпіонаті.

У 2000 році команда дійшла до фіналу Кубка України.