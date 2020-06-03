Володар "Золотого м'яча" Жан-П'єр Папен вирішив повернутись у футбол, але тепер у ролі наставника команди. Контракт із клубом розрахований на один рік із можливість продовження.

Скромний клуб "Шартс", який грає у четвертому дивізіоні Франції запросив тренера спробувати свої сили у їхній команді. Про це повідомив офіційний сайт французького клубу.

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Виконувати обов'язки головного тренера команди наставник приступить 1 липня.

Le @ChartresFoot est fier et heureux de vous annoncer l'arrivée de @JP_Papin au poste d'entraineur de notre équipe #N2 !



Le ballon d'or 1991 rejoint le projet chartrain pour apporter toute son expérience à la team ciel et marine, bienvenue à lui !



️https://t.co/y9qIdWxg9s pic.twitter.com/xF30k0Hv56 — C'Chartres Football (@ChartresFoot) June 2, 2020

Цього сезону французи посіли друге місце групи В ліги Насьональ 2, яка завершилася достроково через пандемію коронавірусу. Попереднім наставником команди був Жан-Гай Воллем.

Хто такий Жан-П'єр Папен?