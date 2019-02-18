Легендарний англійський клуб попався на шпигунстві й сплатить 200 тисяч штрафу

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Тренер "Лідса" Марсело Б'єлса
Тренер "Лідса" Марсело Б'єлса / GETTY IMAGES

Англійська футбольна ліга (EFL) оштрафувала футбольний клуб "Лідс" на 200 тис. фунтів. Причиною стало те, що представники клубу шпигували за противниками.

У заяві ліги йдеться, що поведінка "Лідса"не відповідає очікуваним стандартам і не повинна повторюватися, повідомляє BBC.

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"Лідс" також отримав офіційну догану від EFL. Крім того, ліга хоче ввести нове правило, яке забороняє клубам переглядати тренування своїх супротивників протягом 72 годин, що передують грі, якщо тільки їм це не запропоновано.

Зазначимо, що в середині січня EFL почала розслідування про шпигунство з боку представників "Лідса" перед матчем проти "Дербі" в Чемпіоншипі (Друга ліга Англії).

За день до гри на тренувальну базу "Дербі" була викликана поліція після того, як представники тренерського штабу команди повідомили про те, що за їх тренуванням спостерігали люди з "Лідса".

У свою чергу, головний тренер "Лідса" Марсело Б'єлса публічно визнав, що дійсно відправив людину для того, щоб той шпигував за тренуванням майбутнього суперника.

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Наразі "Лідс" після 32 зіграних турів йде на 3-му місці в турнірній таблиці Чемпіоншипу. Відставання від лідера "Норвіча" складає всього 2 очка, але у команди Б'єлси ще гра в запасі.

"Лідс" – легендарний англійський клуб, який був заснований у 1919 році. "Павичі" тричі ставали чемпіонами Англії (1969, 1974, 1992) та п'ять разів віце-чемпіонами (1965, 1966, 1970, 1971, 1972). Окрім того "Лідс" вигравав Кубок Англії, Кубок Ліги, двічі Суперкубок Англії. У відкритій ері справи в "Лідса" йдуть не надто добре. У сезоні 2003/2004 команда покинула англійську Прем'єр-лігу й до цього часу не змогла повернутися.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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