Легендарний баскетболіст Дірк Новіцкі оголосив про завершення кар'єри: відео

Баскетболіст "Далласа" Дірк Новіцкі оголосив про завершення кар'єри. Зробив він це після останнього домашнього матчу його команди проти "Фінікса".

Після закінчення матчу 40-річний німець, який проводить свій рекордний 21-й сезон в клубі, офіційно оголосив про завершення баскетбольної кар'єри.

До слова, "Маямі" вивів з обігу номер легендарного гравця, який закінчив кар'єру

За 21 рік в "Далласі" Новіцкі 14 разів вибирався на Матч всіх зірок, 12 раз потрапляв в символічну збірну за підсумками сезону, отримав звання MVP сезону у 2007 році, а також ставав чемпіоном НБА та MVP фінальної серії у 2011 році.