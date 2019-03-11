Легендарний баскетболіст Майкл Джордан потрапив у список мільярдерів від Forbes: статки гравця

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Майкл Джордан
Майкл Джордан

Журнал Forbes опублікував рейтинг найбагатших людей світу. У списку мільярдерів найшлося місце і колишньому баскетболісту Майклу Джордану.

Його статки оцінили в 1,8 мільярда доларів. Завдяки цьому він посів лише 1281-е місце у списку мільярдерів. При цьому зазначається, що за ігрову кар’єру з 1984 по 2003 рік (з перервами у 1993-1995 та 1998-2001 роках) Майкл Джордан заробив лише 90 мільйонів доларів зарплати. 

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Значні доходи гравцю принесли рекламні контракти. Серед них контракт з Nike. При цьому Джордан досі має рекламні контракти з Hanes (бренд одягу), Gatorade (серія напоїв) та Upper Deck (виробник ігор).

Та в список мільярдерів Джордан потрапив завдяки баскетбольному клубу "Шарлотт". У 2010 році він придбав частку у клубі за 175 мільйонів доларів. Тепер Джордан володіє 90% акцій клубу, а команда оцінюється в 1,05 мільярда доларів. 

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Теги: Спорт Баскетбол Forbes
Джерело: 24 Канал
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