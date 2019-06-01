Легендарний баскетболіст подав до суду на 5-літню дівчинку

Колишній баскетболіст Скотті Піппен подав до суду позов про псування майна. Серед відповідачів – і 5-літня дівчинка.

У 2017 році Скотті Піппен здав в оренду свій будинок у Форт-Лодердейл. Знімали його коміки Ліндсі Глейзер і Джейкоб Волошин та їхня донька. Платили вони 30 тисяч доларів в місяць за оренду. А також були зобов'язані стежити за порядком в будинку, оскільки він був виставлений на продаж, пише Complex.

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Після того, як родина з'їхала з будинку, Скотті Піппен подав до них до суду. За його словами, вони завдали будинку шкоди на 100 тисяч доларів. Відзначається, що наймачі дозволяли своїм тваринам "мочитися по всьому будинку", а їх дочка пошкодила стіни, розмалювавши їх олівцями та маркерами.

Скотті Моріс Піппен Американський професійний баскетболіст, який грав у Національній баскетбольній асоціації з 1987 до 2004 року. Виступав за команду "Чикаго Буллс", з якою шість разів ставав переможцем НБА.



У 1992 та 1996 році вигравав золото Олімпіади у складі збірної США. У сезоні 1996-97 його обрали до списку 50 найвидатніших гравців в історії НБА. Майка з номером "33", під яким Скотті Піппен виступав за "Чикаго", виведена з обігу у клубі.



13 серпня 2010 року введений до Баскетбольної зали слави у двох номінаціях — за особисту кар'єру і як член "команди мрії".