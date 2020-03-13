Легендарний біатлоніст Мартен Фуркад завершує кар'єру
Французький біатлоніст Мартен Фуркад оголосив про завершення спортивної кар'єри. Гонка-переслідування на восьмому етапі Кубка світу в Фінляндії стане останнім виступом спортсмена.
"Настав час прощатися", – заявив Фуркад на своїй сторінці у твіттері.
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У фейсбуці біатлоніст написав зворушливий допис, у якому пригадав свій спортивний шлях. А також подякував рідним та вболівальникам за підтримку.
Фуркад є п'ятиразовим олімпійським чемпіоном та тринадцятиразовим чемпіоном світу. За його плечима – унікальний рекорд: 31-річний француз сім разів поспіль вигравав Великий кришталевий глобус. А перед тим, як піти з великого спорту, він має всі шанси здобути ще один.
Адже за підсумками попередніх гонок в загальному заліку Кубка світу Фуркад набрав 880 очок. Проте норвежець Йоганнес Бьо програє йому лише 10. Гонка переслідування у Контіолахті стане для обох вирішальною у боротьбі за Великий кришталевий глобус.
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