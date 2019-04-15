Легендарний біатлоніст зізнався, що мав пристрасть до алкоголю в дитячому віці

Восьмиразровий олімпійський чемпіон з біатлону норвежець Уле Ейнар Бйорндален розповів про досвід вживання алкогольних напоїв.

Бйорндален розповів, що пив і курив до 12 років, коли жив на фермі.

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Коли я був маленький, ще до 12 років, я все перепробував: курив, страшно напивався, просто страшно. До 12 років, а потім я вже нічого такого не робив. Я простий хлопець, народився на фермі – думаю, в Росії є дуже схожі місця. У тата добре виходило гнати самогон, напій градусів 90-96. Мені ніхто не дозволяв, але я все одно його пив – це нескладно, коли ніхто не бачить,

– сказав Уле Ейнар в інтерв'ю для Youtube-каналу COMMANDOS.

Спорт 24 писав, що під час "Гонки легенд" у білоруських Раубичах, де виступили відомі біатлоністи, що вже закінчили професійну кар'єру, перемогу у мас-старті здобув українець Андрій Дериземля.

41-літній українець фінішував першим, показавши час 5:29,4. Дериземля допустив лише один промах на другому вогневому рубежі. Його головний конкурент – легендарний Уле Ейнар Бйорндален тричі промахнувся і поступився українцю на 18,9.

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