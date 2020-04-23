Легендарний боксер застеріг Усика перед боєм з Чісорою

Легендарний у минулому боксер Девід Хей, який став промоутером Дерека Чісори, прокоментував майбутній бій свого підопічного проти українця Олександра Усика.

Як повідомляє Boxing 24/7, Хей вважає, що обидва боксери повинні тренуватися попри карантин, який спричинений пандемією COVID-19.

Дивіться також Девід Хей знищив Чісору в ринзі – як це було: відео

"Перенесення бою розчаровує нас, однак команда Усика в аналогічній ситуації. Вони – професіонали, і повинні тренуватися досі, як і Дерек. Безумовно, зараз можливості для тренувань обмежені, але необхідно робити те, що можливо", – сказав Хей.

Він заявив, що Чісора перебуває у хорошій формі. Також Хей розповів, що поки немає нової дати поєдинку, який мав відбутися 23 травня.

"Британська боксерська контрольна рада зі зрозумілих причин зараз не буде санкціонувати проведення поєдинків у Великобританії", – заявив Хей.

Він висловив переконання, що Чісорі на користь перенесення поєдинку.

Що пізніше відбудеться бій, то краще підготується до нього Дерек. Чісора буде битися з майстровиті суперником, який, ймовірно, є найкращим у світі серед великих бійців. Більшість людей включає Усика у топ-5 pound-for-pound,

– сказав Хей.

Втім, Хей зазначив, що дебютний бій Усика в суперважкій вазі проти Чазза Візерспуна його не вразив.

"Тепер Олександр виступає в суперважкій вазі, він провів у ній один бій. Я не вірю, що Усик здивував світ у поєдинку проти Чазза Візерспун, але він достроково зупинив його. Дерек Чісора – аж ніяк не Візерспун. Чазз прийняв бій на короткому повідомленні, і був розбитий", – сказав Хей.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.