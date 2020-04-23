Легендарний боксер застеріг Усика перед боєм з Чісорою
Легендарний у минулому боксер Девід Хей, який став промоутером Дерека Чісори, прокоментував майбутній бій свого підопічного проти українця Олександра Усика.
Як повідомляє Boxing 24/7, Хей вважає, що обидва боксери повинні тренуватися попри карантин, який спричинений пандемією COVID-19.
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"Перенесення бою розчаровує нас, однак команда Усика в аналогічній ситуації. Вони – професіонали, і повинні тренуватися досі, як і Дерек. Безумовно, зараз можливості для тренувань обмежені, але необхідно робити те, що можливо", – сказав Хей.
Він заявив, що Чісора перебуває у хорошій формі. Також Хей розповів, що поки немає нової дати поєдинку, який мав відбутися 23 травня.
"Британська боксерська контрольна рада зі зрозумілих причин зараз не буде санкціонувати проведення поєдинків у Великобританії", – заявив Хей.
Він висловив переконання, що Чісорі на користь перенесення поєдинку.
Що пізніше відбудеться бій, то краще підготується до нього Дерек. Чісора буде битися з майстровиті суперником, який, ймовірно, є найкращим у світі серед великих бійців. Більшість людей включає Усика у топ-5 pound-for-pound,
– сказав Хей.
Втім, Хей зазначив, що дебютний бій Усика в суперважкій вазі проти Чазза Візерспуна його не вразив.
"Тепер Олександр виступає в суперважкій вазі, він провів у ній один бій. Я не вірю, що Усик здивував світ у поєдинку проти Чазза Візерспун, але він достроково зупинив його. Дерек Чісора – аж ніяк не Візерспун. Чазз прийняв бій на короткому повідомленні, і був розбитий", – сказав Хей.
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