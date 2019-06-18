Легендарний болід Міхаеля Шумахера виставлять на аукціон

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Болід Ferrari F2002
Болід Ferrari F2002 / Фото з відкритих джерел

Болід Ferrari F2002, який приніс Міхаелю Шумахеру п'ятий чемпіонський титул буде виставлений на аукціон Sotheby's.

Захід відбудеться 30 листопада в Абу-Дабі перед заключним гран-прі Формули-1 нинішнього сезону.

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Болід Ferrari F2002 виставлять на аукціон

На продаж будуть виставлені й інші лоти, включаючи шасі та різні запчастини машин Формули-1. Також на аукціоні буде Ferrari F40 1990 року випуску з автографом Себастьяна Феттеля.

Частина виручених коштів буде направлена до фонду Міхаеля Шумахера, який заснувала родина 7-кратного чемпіона світу. Подібний аукціон пройде вперше.

Нагадаємо, в грудні 2013 року Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах в Альпах, після чого впав у кому. Влітку 2014 року німецький гонщик прийшов до тями, після чого продовжив курс реабілітації у власному будинку на березі Женевського озера.

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Теги: Спорт Новини Спорту Формула-1
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