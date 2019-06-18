Легендарний болід Міхаеля Шумахера виставлять на аукціон
Болід Ferrari F2002, який приніс Міхаелю Шумахеру п'ятий чемпіонський титул буде виставлений на аукціон Sotheby's.
Захід відбудеться 30 листопада в Абу-Дабі перед заключним гран-прі Формули-1 нинішнього сезону.
Отакої! Шумахер знову у Ferrari: відео
Болід Ferrari F2002 виставлять на аукціон
На продаж будуть виставлені й інші лоти, включаючи шасі та різні запчастини машин Формули-1. Також на аукціоні буде Ferrari F40 1990 року випуску з автографом Себастьяна Феттеля.
Частина виручених коштів буде направлена до фонду Міхаеля Шумахера, який заснувала родина 7-кратного чемпіона світу. Подібний аукціон пройде вперше.
Нагадаємо, в грудні 2013 року Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах в Альпах, після чого впав у кому. Влітку 2014 року німецький гонщик прийшов до тями, після чого продовжив курс реабілітації у власному будинку на березі Женевського озера.
Вибір редакції
-
Скандал з Мішелем Платіні: як з цим пов'язаний ЧС-2022 в Катарі та президент Франції Саркозісьогодні , 15:30
-
Під час будівництва стадіонів у Катарі до ЧС-2022 загинуло 1400 будівельників з Непалусьогодні , 13:52
-
Екс-президента УЄФА Мішеля Платіні затримали у справі вибору країни-господарки ЧС-2022сьогодні , 11:29