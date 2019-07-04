Легендарний Буффон повернувся до "Ювентуса"

Воротар Джанлуїджі Буффон повернувся до італійського "Ювентуса". Наступний сезон гравець проведе саме у цьому клубі.

Контракт з Буффоном розраховано лише на один рік. Після цього він перейде на адміністративну роботу у "Ювентусі"

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Саме у "Ювентусі" Буффон виступав з 2001 по 2018 рік. До туринського клубу він перейшов з "Парми" за рекордні 54 мільйони євро. З "Ювентусом" Буффон 11 разів вигравав чемпіонат Італії, 4 рази Кубок країни. Навіть коли "Ювентус" понизили у лізі через скандали про договірні матчі, він залишився у команді. Та у 2018 році у нього закінчився контракт, і він перейшов до ПСЖ. Та стати основним голкіпером там не вдалося, тож він повернувся до "Ювентуса".