Легендарний чемпіон світу з боксу отримав 3 роки ув'язнення

Видатний німецький боксер Фелікс Штурм засуджений до трьох років в'язниці. Колишнього чемпіона світу засудили у справі про ухилення від сплати податків.

Як повідомляє Spiegel, Штурм визнаний судом Кельна винним в ухиленні від сплати податків на суму в 1 мільйон євро.

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Зазначимо, що раніше Deutsche Welle повідомляло, що Штурма звинувачують в ухилянні податків на суму 5,8 мільйона євро.

Окрім того, боксера підозрювали в порушенні антидопінгових правил та нанесенні тілесних ушкоджень.

Суд Кельна 30 квітня визнав, що Штурм уклав договір зі швейцарським маркетинговим агентством, під прикриттям якого під виглядом отримання консультаційних послуг виводив гроші на свої рахунки у Швейцарії.

Суд також дійшов висновку, що боксер свідомо пішов на застосування забороненого препарату перед боєм з Федором Чудіновим.

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Адвокати боксера сподівалися на умовний термін, проте суд зазначив, що таке покарання за звинуваченнями в ухилянні від сплати податків не передбачено.

allboxing.ru повідомляє, що Штурм відбуватиме покарання у в'язниці відкритого типу або в'язниці "низького рівня безпеки", які ув'язненим дозволено покидати ​​для заняття своєю професійною діяльністю.

Коротка біографія Штурма

41-річний німець володів чемпіонськими поясами за версіями WBO та IBF. Дворазовий чемпіон Німеччини, член олімпійської збірної Німеччини 2000 року.

Штурм провів 49 боїв в професійній кар'єрі, здобувши 40 перемог (18 нокаутом). Фелікс 6 разів програвав, ще тричі його бої завершувалися нічиєю.

20 лютого 2016 року провів останній бій, який був затьмарений скандалом. У бою за звання "суперчемпіона" за версією WBA Фелікс переміг російського боксера Федора Чудінова роздільним рішенням суддів.

Результати бою викликали різке невдоволення в команді росіянина, менеджер боксера заявив про намір подати в суд на асоціацію.

При відкритті допінг-проб спортсменів тест Фелікса Штурма показав позитивний результат. Після цього прокуратура Кельна порушила кримінальну справу проти Штурма за звинуваченням у вживанні допінгу.

У жовтні WBA повідомила про те, що німецький боксер добровільно відмовився від титулу, і оголосила його вакантним. Попри те, що обидві проби Штурма дали позитивний результат, WBA не стала анулювати бій і повертати титул Чудінову, залишивши його вакантним.

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