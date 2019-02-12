Легендарний чемпіон світу з футболу та один з найкращих воротарів Гордон Бенкс помер в Англії

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Гордон Бенкс помер
Гордон Бенкс помер

В Англії на 82-у році життя помер колишній воротар Гордон Бенкс. Футболіст був одним з найкращих воротарів XX століття. ФІФА шість разів визнавала його голкіпером року.

Гордон Бенкс помер в ніч на 12 лютого 2019 року. Про це повідомляє сайт "Сток Сіті", за який свого часу виступав Гордон Бенкс. У грудні 2015-го року стало відомо, що Бенкс лікується від раку нирки.

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За збірну Англії Гордон Бенкс зіграв 73 матчі, у яких пропустив 57 голів. Саме він був основним голкіпером англійців на тріумфальному для "трьох левів" домашньому Чемпіонаті світу 1966 року. За два роки він здобув бронзу чемпіонату Європи зі збірною Англії.

Бенкс виступав за "Честерфілд", "Лестер" та "Сток Сіті" в Англії, а також "Клівленд Стокерс" (США), "Хелленік" (ПАР), "Форт Лодердейл Страйкерс" (США) та "Сент-Патрікс" (Ірландія).

За версією ФІФА, саме Гордон Бенкс зробив найкращий сейв в історії футболу у XX столітті, відбивши удар Пеле на ЧС-1970 року у Мексиці.

"Після того, як ударив по м'ячу, я почав стрибати та святкувати гол. Потім я обернувся назад і не міг повірити, що м'яч не залетів у ворота. Цей сейв точно кращий в історії", – заявляв пізніше бразильський форвард.

За версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS), Бенкс посів друге місце в списку найсильніших воротарів XX століття після Льва Яшина.

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Теги: Спорт Футбол Втрати
Джерело: 24 Канал
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