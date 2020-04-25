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Легендарний Девід Хей готовий повернутися на ринг: Вийду з переможцем поєдинку Джошуа – Ф'юрі

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Девід Хей
Девід Хей / Getty Images

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Девід Хей роздумує про відновлення кар'єри заради особливого поєдинку.

Про це він розповів на Youtube-каналі Behind The Gloves.

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Єдиний бій, заради якого я можу повернутися – це зустріч з переможцем поєдинку Джошуа – Ф'юрі, тому що б'ються номер 1 проти номера 1. Можливо, тільки заради цього, але це неточно. Ще занадто довго чекати. Я тримаю своє тіло в хорошій формі, всі мої травми позаду. У мене немає хардкорних тренувань. Я працюю зі своєю вагою,
– сказав Хей.

Девід Хей завершив кар'єру в травні 2018 року після другої поспіль дострокової поразки від Тоні Белью.

Нагадаємо, що в 2011-му році Хей програв Володимиру Кличку в об'єднавчому бою одноголосним рішенням суддів – 118:108, 117:109, 116:110.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Девід Хей
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