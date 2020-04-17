Легендарний Девід Хей знищив Чісору в ринзі – як це було: відео
У 2012 році боксерський світ побачив один з найцікавіших поєдинків десятиріччя. Битий Володимиром Кличком Девід Хей вийшов у ринг проти скривджено Віталієм Кличком Дерека Чісори.
Поєдинок став реальним після того, як Хей і Чісора влаштували бійку на пресконференції, присвяченій перемозі Віталія Кличка над Дереком. Було очевидно, що боксери повинні вийти в ринг та з'ясувати стосунки.
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Проблема була тільки в тому, що обидва британці отримали дискваліфікацію. Та бій таки відбувся.
14 липня 2012 року Хей у Лондоні знищив Чісору за 5 раундів. Відкритий поєдинок завершився технічним нокаутом.
Девід Хей – Дерек Чісора відео бою
Хай там як, але після бійки в лютому 2012 року долі Хея та Чісори міцно переплелися. Тепер Девід Хей став промоутером і представляє інтереси Чісори.
На цей поєдинок слід звернути увагу Олександру Усику, який буде протистояти Чісорі в наступному бою. Девід Хей, як і Усик, ставав чемпіоном світу у першій важкій вазі.
Попри зміну вагової категорії, Хей зберіг швидкість, що також є козирем українського боксера.
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