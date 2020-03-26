Легендарний ексфутболіст, який опинився за ґратами: приголомшлива історія Роналдіньо
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – на початку року "Барселона" оголосила, що має намір оганізувати поєдинок присвячений своїй колишній легенді бразильцю Роналдіньо. Однак поєдинок напевно проведуть у дворі в'язниці Парагваю, куди потрапив Роналдіньо.
Також у випуску:
Юліан Бойко - 14-річний хлопець, який став українською сенсацією більярду. Він грає в один з найпопулярніших видів більярду – снукер. У своєму юному віці він вже наробив галасу в цьому не українському виді спорту, адже здавна в ньому правила диктують британці та китайці.
Дивіться повний випуск програми "Спорт навиворіт":
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