Легендарний етап Формули-1 вирішили залишити в календарі до 2024 року

Один з найвідоміших етапів Формули-1 гран-прі Італії, який відбувається на автодромі "Монца", залишиться у календарі "королеви автоспорту".

Організатори гран-прі Італії офіційно оголосили про підписання нового контракту з "Формулою-1". Угода розрахована на п'ять років.

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На церемонії були присутні президент ФІА Жан Тодт і промоутер Формули-1 Чейз Кері.

Гран-прі Італії безперервно проводиться від першого сезону Формули-1 і до сьогодні. Ще однією гонкою, на якій відбуваються гонки від першого сезону, є гран-прі Великобританії.

Найбільше перемагали в Італії німець Міхаель Шумахер та британець Льюїс Хемілтон – по 5 перемог. На автодромі "Монца" найбільше перемог здобула команда Ferrari – 18.