Легендарний Федерер кумедно "зіпсував" спільне відео Світоліної зі своїм бойфрендом
Українка Еліна Світоліна та її хлопець Гаель Монфіс знімали відео на турнірі в Дубаї, але екс-перша ракетка світу Роджер Федерер вирішив увірватися до них і пожартувати.
Відповідне відео з'явилося на спільному Instagram-акаунті Світоліної та Монфіса.
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Світоліна і Монфіс: "Привіт, хлопці, ми в Дубаї, добре проводимо час. Насолоджуємося компанією один одного. Просто хотіли з вами привітатися. Неймовірно бути тут".
Федерер: "Привіт, хлопці, як тут поживає ваш спільний аккаунт?"
Зазначимо, що Монфіс дійшов до півфіналу чоловічого турніру в Дубаї, тоді як Світоліна вилетіла на цій же стадії жіночого розряду.
Джерело: 24 Канал
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