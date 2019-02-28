Легендарний Федерер кумедно "зіпсував" спільне відео Світоліної зі своїм бойфрендом

Українка Еліна Світоліна та її хлопець Гаель Монфіс знімали відео на турнірі в Дубаї, але екс-перша ракетка світу Роджер Федерер вирішив увірватися до них і пожартувати.

Відповідне відео з'явилося на спільному Instagram-акаунті Світоліної та Монфіса.

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Світоліна і Монфіс: "Привіт, хлопці, ми в Дубаї, добре проводимо час. Насолоджуємося компанією один одного. Просто хотіли з вами привітатися. Неймовірно бути тут".

Федерер: "Привіт, хлопці, як тут поживає ваш спільний аккаунт?"

Зазначимо, що Монфіс дійшов до півфіналу чоловічого турніру в Дубаї, тоді як Світоліна вилетіла на цій же стадії жіночого розряду.

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