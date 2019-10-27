Легендарний Федерер щиро розплакався після перемоги на черговому турнірі: щемливе відео

Титулований швейцарський тенісист Роджер Федерер продовжує переслідувати рекорд Джиммі Коннорса, який виграв 109 титулів. Роджер наблизився на відстань 6 трофеїв до повторення досягнення американця.

38-річний Федерер 27 жовтня у рідному Базелі виграв свій 103-й титул у кар'єрі. У фіналі турніру Роджер легко переміг Алекса Де Мінора.

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Федерер зіграв у фіналі турніру в Базелі 15-й раз – це рекорд для тенісу незалежно від статі. Роджер вдесяте виграв домашні змагання. Ще 10 разів Роджер перемагав у Галле. Жоден тенісист не перемагав на двох турнірах по десять разів.

Після перемоги у Базелі Федерер розплакався під час нагородження. Публіка влаштувала овації легендарному швейцарцю, після чого він не витримав та пустив сльози.

Відео нагородження Федерера