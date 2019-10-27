Легендарний Федерер щиро розплакався після перемоги на черговому турнірі: щемливе відео

87 Читать новость на русском
Роджер Федерер
Роджер Федерер / twitter.com/atptour

Титулований швейцарський тенісист Роджер Федерер продовжує переслідувати рекорд Джиммі Коннорса, який виграв 109 титулів. Роджер наблизився на відстань 6 трофеїв до повторення досягнення американця.

38-річний Федерер 27 жовтня у рідному Базелі виграв свій 103-й титул у кар'єрі. У фіналі турніру Роджер легко переміг Алекса Де Мінора.

Читайте також: Легендарний Федерер став другим тенісистом у 21 столітті, який виграв 1200 матчів

Федерер зіграв у фіналі турніру в Базелі 15-й раз – це рекорд для тенісу незалежно від статі. Роджер вдесяте виграв домашні змагання. Ще 10 разів Роджер перемагав у Галле. Жоден тенісист не перемагав на двох турнірах по десять разів.

Після перемоги у Базелі Федерер розплакався під час нагородження. Публіка влаштувала овації легендарному швейцарцю, після чого він не витримав та пустив сльози.

Відео нагородження Федерера

 

blog_ava
Гороскоп на тиждень 28 жовтня – 3 листопада 2019 для всіх знаків Зодіаку
сьогодні
10991
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Роджер Федерер Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топовий суперник для Усика: як Чісора переміг Прайса та кинув виклик українцю
сьогодні 19:45 Топовий суперник для Усика: як Чісора переміг Прайса та кинув виклик українцю
267
"Динамо" неочікувано зіграло внічию з "Карпатами", кияни могли й програти цей матч: відео
сьогодні 19:00 "Динамо" неочікувано зіграло внічию з "Карпатами", кияни могли й програти цей матч: відео
Ігор Саджениця 593
Федерер виграв 103 титул у кар'єрі
сьогодні 17:21 Федерер виграв 103 титул у кар'єрі
Михайло Гема 219
Джош Тейлор у видовищному поєдинку переміг Прогрейса й виграв Кубок Алі: відео
сьогодні 14:42 Джош Тейлор у видовищному поєдинку переміг Прогрейса й виграв Кубок Алі: відео
Юрій Семенюк 620
Німецький воротар Цилер відправив у нокаут суперника, який забив рятівний гол: відео
сьогодні 13:35 Німецький воротар Цилер відправив у нокаут суперника, який забив рятівний гол: відео
Юрій Семенюк 2859
Новини
Більше новин
Залиште відгук