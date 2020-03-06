Легендарний форвард збірної Нідерландів стане тренером

Колишній форвард збірної Нідерландів Робін ван Персі приєднається до тренерського штабу Діка Адвоката. Нідерландець буде тренувати нападників у "Фейєнорді".

За повідомленням нідерландського видання Ad.nl, після завершення кар'єри в травні минулого року Робін ван Персі розпочне тренерську кар'єру в рідному "Фейєнорді". Очікується, що футболіст приєднається до тренерського штабу Діка Адвоката в якості асистента.

Читайте також Шевченко розповів, чи продовжить він роботу зі збірною України

Відомий нападник буде працювати тренером нападників в клубі з Роттердама.

В якості гравця Робін провів 98 матчів, забивши 35 м'ячів у футболці "Фейєнорда". За свою кар'єру ван Персі встиг пограти за лондонський "Арсенал", МЮ і "Фенербахче". Разом з командою Нідерландів ставав призером чемпіонатів Світу в ПАР і Бразилії. Із "Феєнордом" ставав володарем Кубка УЄФА (2001/02 року), Кубка Нідерландів (2017/18 року) та Суперкубка Нідерландів (2018 року).

Додамо, вчора, 5 березня, "Фейєнорд" у півфіналі кубка Нідерландів розгромно переміг "Бреду" – 7:1. Наступний матч команда Діка Адвоката проведе із "Віллемом ІІ" у рамках чемпіонату.