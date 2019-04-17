Легендарний футболіст "Манчестер Юнайтед" заарештований за насильство

Колишній півзахисник "Манчестер Юнайтед", а нині глава клубної академії манкуніанців Нікі Батт заарештований британською поліцією.

За інформацією Daily Mail, затримання Батта сталося через підозри в нанесенні ушкоджень дружині екс-футболіста, у якої був поріз на руці. Здоров'ю дружини нічого не загрожує.

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У супроводі поліцейських Нікі приїхав до відділку, де протягом декількох годин давав свідчення, після чого був залишений під вартою. Батт одружений на Шеллі з 2008 року. Пара виховує двох дітей – дочку і сина.



Нікі Батт з дружиною та дітьми

Ніккі Батт грав у складі "Манчестер Юнайтед" з 1993-го по 2004 рік. Разом з командою він шість разів ставав чемпіоном Англії, по три рази виграв Кубок і Суперкубок Англії. У 1999 році він став переможцем Ліги чемпіонів. За збірну Англії провів 39 матчів.

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