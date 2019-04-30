Легендарний футболіст "Шахтаря" розповів, як міг опинитися в "Динамо"
34-річний голкіпер "Шахтаря" і збірної України з футболу Андрій П'ятов розповів, чому в 2007 році перейшов з полтавської "Ворскли" саме в донецький клуб, а не в київське "Динамо".
За словами самого воротаря, він вибрав "гірників", а не "Динамо", не через гроші.
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У мене був період, коли я зіграв на ЄВРО, де ми посіли друге місце. Потім поїхав на чемпіонат світу в 2006 році. Тоді "Шахтар" і "Динамо" хотіли придбати мене у "Ворскли". У мене був тренер з шахтарським серцем, і я зрозумів, що це та команда, яка мені потрібна. Тим більше, пропозиція "Шахтаря" влаштовувала полтавців,
– сказав П'ятов Зе Інтерв'юер.
П'ятов приєднався до "Шахтаря" в 2007 році. З того часу воротар зіграв за "гірників" 420 матчів і разом з клубом 8 разів ставав чемпіоном України, перемагав в Кубку УЄФА і 7 разів вигравав Кубок України.
У нинішньому сезоні 34-річний воротар провів за "Шахтар" 34 матчі. Наступний поєдинок донеччани проведуть 4 квітня проти ФК "Львів".
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