Легендарний футболіст "Шахтаря" стане вільним агентом

Футболіст "Кальярі" Даріо Срна, який до цього багато років виступав за донецький "Шахтар", покине свій нинішній клуб найближчим часом.

Срна покине клуб після закінчення контракту. Чинна угода хорвата закінчується 30 червня 2019 року, повідомляє Gianlucadimarzio.com.

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Керівництво "Кальярі" прийняло остаточне рішення не продовжувати контракт з хорватом. Таким чином, 30 червня Срна офіційно стане вільним агентом.

Раніше повідомлялось, що Срна схиляється до повернення у "Хайдук" – клуб, у якому розпочинав свою професіональну кар'єру.

Як відомо, рік назад Срна покинув "Шахтар" і підписав контракт з "Кальярі" за схемою 1+1. У сезоні 2018/19 хорват провів 28 матчів за італійський клуб, відзначившись 3 результативними передачами.

"Кальярі" в минулому сезоні посів 15 місце в турнірній таблиці Серії А, від зони вильоту команду відокремили всього три очки.

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