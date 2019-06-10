Легендарний футболіст та тренер збірної України засвітився в аматорському клубі

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Руслан Ротань
Руслан Ротань / Фото з відкритих джерел

Легендарний футболіст збірної України зіграв у товариському матчі за аматорський клуб "Діназ-2" з Вишгороду.

Вимушену ігрову паузу, яка виникла в суботу, 8 червня, наставники "Діназу" вирішили заповнити двосторонкою, на котру завітали шість потенційних молодих новачків, які можуть підсилити вишгородську команду у майбутньому, пише офіційний сайт ФК "Діназ".

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Також на запрошення ветерана Бориса Шевелюка до колективу приєднався Руслан Ротань –легенда вітчизняного футболу, а нині головний тренер молодіжної збірної України. І саме Ротань став одним з основних ковалів великої перемоги у складі "білих" над "зеленими" – 6:0.

Демонструючи нев’янучу майстерність Руслан не тільки забив два м’ячі, але й чудово асистував юним аматорам. Отож, ще чотири голи в свій актив записали Клименко (2), Хаджинов та Подоль.

Наступний поєдинок чемпіонату Київської області "Діназ-2" проведе в понеділок, 10 червня, проти бзівського "Авангарда".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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